La paura del contagio non ferma il mercato di Bellinzona

BELLINZONA - Il tradizionale mercato del sabato a Bellinzona non ha risentito dell'effetto coronavirus. Sono infatti state tante le persone che questa mattina hanno popolato il salotto buono della capitale, infischiandosene dello spauracchio provocato dal pericolo di contagio.

Tra i numerosi avventori presenti non sono ovviamente mancati i discorsi e i riferimenti alla malattia che sta paralizzando (anche) il nostro cantone. Alcune bancarelle hanno pure preso spunto dall'epidemia per vendere dello sciroppo per la tosse. Un modo forse per esorcizzare la paura. Per allontanare lo spettro del contagio.

Tipress