Torna il maltempo, pioggia e neve sopra gli 800 metri

LOCARNO - Non si tratta di un miraggio. Le previsioni di Locarno Monti annunciato finalmente l’arrivo di un po’ di pioggia, dopo oltre due mesi di quasi assoluta siccità in Ticino. Le prime deboli gocce in arrivo si sono già viste durante la giornata di oggi. Qualcosa in più arriverà nelle ore serali.

La prima breve parentesi andrà a esaurirsi già nella notte su domenica. La giornata di domani si presenterà prevalentemente nuvolosa con temperature, in pianura, comprese tra i 3 e i 9 gradi. Le precipitazioni riprenderanno quindi a partire dalla serata e proseguiranno per tutta la giornata di lunedì.

Per l’inizio della settimana il limite delle nevicate potrebbe scendere fino a 800 metri, con accumuli di 5-10 centimetri nell’Alto Ticino entro lunedì sera.