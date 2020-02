Entrata Lugano Sud chiusa per 5 notti

GRANCIA - Nelle notti tra domenica 1. marzo e venerdì 6 marzo non sarà possibile imboccare l'autostrada in direzione sud dall'entrata di Lugano Sud. Per poter eseguire in sicurezza la posa del ponteggio sospeso sul viadotto delle Fornaci sarà infatti necessario chiudere al traffico la bretella d’ingresso.

A comunicarlo è l'Ufficio federale delle strade (USTRA). Le chiusure saranno notturne, dalle 21.00 alle 05.00.

Durante questa fascia oraria l’utenza diretta a sud è invitata a far capo agli svincoli di Melide o di Lugano Nord. I percorsi alternativi saranno debitamente segnalati.

USTRA chiede comprensione per i disagi che queste chiusure notturne potrebbero comportare.