Panico da coronavirus, qualcuno si reinventa: «Faccio io, per 30 franchi l’ora»

BELLINZONA - Ormai è assodato, il coronavirus ha contagiato più con la paura che come patologia. Mascherine, disinfettanti per superfici, gel igienizzanti, guanti, tute e chi più ne più ne metta. C’è chi sta facendo le scorte di cibo, chi di carta igienica, chi lavora da casa, chi non vuole mandare i bambini a scuola. E qualcuno ha deciso di barricarsi in casa ed entrare in contatto con altri il meno possibile, nonostante non sia immunodepresso né soffra di particolare patologie.

E proprio per queste persone c’è chi ha pensato bene di reinventarsi. Come Alessio, che con un annuncio pubblicato su tutti.ch ha fatto scalpore. “Ga pensi mi”, titola, riassumendo tutti i servizi che offre. «Il coronavirus ti spaventa? Hai paura di uscire di casa?», chiede al suo acquirente. «Ci penso io!» è la risposta. Per 30 franchi all’ora (più i costi delle spese) «faccio la spesa, vado in farmacia, ti porto a spasso il cane e faccio il pieno alla tua auto».

Un’offerta seria, speculazione o semplice ironia? In realtà Alessio dimostra uno spirito positivo: «L’idea è nata principalmente per ironizzare un po’ sull’isteria di massa che ha colpito la gente alla nostre latitudini. È un periodo difficile, ma alcune reazioni sembrano davvero esagerate. Io voglio far capire che non siamo di fronte alla fine del mondo e non dobbiamo smettere di vivere».

Sicuramente il suo annuncio ha attirato l’attenzione anche di chi sui social ironizza senza voler offendere nessuno sulla situazione. E magari, perché no, punta a “denunciare” «chi ne sta davvero approfittando per riempire le proprie tasche».

Alessio, però, la sua offerta non la ritira: «Se qualcuno dovesse aver paura di fare le cose più comuni, mi contatti».