Coronavirus: uno sguardo nelle tendine per il triage

LUGANO - Una è apparsa ieri mattina davanti all'ospedale Civico di Lugano. Altre sono state installate in giornata, ad esempio all'OBV di Mendrisio. Come annunciato in conferenza stampa, gli ospedali si stanno attrezzando per un triage preventivo, che viene effettuato per i pazienti che potrebbero arrivare con sintomi influenzali riconducibili al coronavirus.

Una sorta di filtro, quindi, tramite il quale al potenziale malato il personale della Protezione civile pone domande specifiche utili per ottenere un primo quadro clinico.

«Mi hanno domandato se avvertissi sintomi influenzali quali tosse, raffreddore, mal di gola. Invitano a disinfettarsi le mani», racconta una visitatrice. Precauzioni, queste, utili a non fare entrare in contatto con altri malati le persone che potrebbero aver contratto il virus.

Come riferito dal medico cantonale Giorgio Merlani, è attiva da ieri, al numero 0800 144 144, la hotline per avere tutte le informazioni utili.

tio/20minuti