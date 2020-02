“Rabadan 2020, il film: tutto quello che non avete visto”

BELLINZONA - BELLINZONA – Un ultimo omaggio video per non dimenticare. Quella appena conclusa è stata un’edizione del Rabadan che entrerà probabilmente nella storia. Non solo per le discussioni e le polemiche sull’ecologia. Non solo per l’affluenza record, in particolare ai cortei. Ma anche perché si è chiusa nel giorno in cui i ticinesi si sono accorti di avere “in casa” il primo caso svizzero accertato di Coronavirus.

Sembra passata una vita dallo show-aperitivo del comico Flavio Sala, presso il Capannone degli Eventi di Bellinzona. Bellinzona ha vissuto una settimana intensa. Forse come mai prima d’ora. Piena di emozioni. Di ricordi.

Tio/ 20Minuti ha accompagnato la 157esima edizione del carnevale della Capitale con articoli e video. Ed ecco cosa rimane. Un cortometraggio di tre minuti e mezzo. Un condensato di strafalcioni, di gaffe, di battute, di allegria, di spontaneità. Con tanta bella gente che ci ha accolti con calore.

Dalle nostre due mascotte all’incontro folle con gli Eiffel 65. Dai preparativi per il Corteo domenicale alla serata di chiusura. In attesa della conferenza stampa ufficiale di venerdì, che fornirà i dati e i bilanci ufficiali sulla rassegna, noi, il Rabadan 2020 lo vogliamo ricordare così. Buona visione.