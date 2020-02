Vento e una spruzzata di neve in arrivo

LUGANO - Il bollettino di Meteo Svizzera parla chiaro: il tepore di questi giorni sta per subire una battuta d'arresto. Sono in arrivo infatti un calo delle temperature, vento e anche qualche spolverata di neve fino ai 600 metri.

In particolare, e per tutto il cantone, i meteorologi hanno diramato un'allerta di livello 2 per venti fino agli 80 km/h in pianura, fino a 90 km/h sopra i 1000 metri e fino ai 120 km/h sopra i 2000 metri. L'allerta è valida per tutta la giornata di domani, da mezzanotte alle 22.

Se per oggi il tempo tenderà ancora a mostrare qualche raggio di sole, da domani è previsto un cambiamento con nubi e pioviggine e, nella notte, anche qualche debole precipitazione sparsa. In calo pure il livello delle nevicate che potrebbe toccare i 700 metri.

La neve dovrebbe scendere ancora, fino ai 600 metri nella giornata di mercoledì. E qualche fiocco potrà spingersi fino al Ticino centrale.

La situazione dovrebbe migliorare da giovedì. Sul Ticino centrale e meridionale è previsto un tempo abbastanza soleggiato, nonostante della nuvolosità anche estesa, specie nel pomeriggio. Sarà possibile ancora qualche nevicata sparsa, soprattutto dal pomeriggio, sopra i 600/800 metri fino al Ticino centrale, mentre al di sotto al massimo arriverà della pioggerella.