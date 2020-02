Il missile di carnevale accende la polemica a scuola

RIVA SAN VITALE - A carnevale ogni scherzo vale, recita il motto. Eppure, una delle rappresentazioni messe in scena oggi dagli studenti delle scuole medie di Riva San Vitale, per qualcuno non è stata accolta propriamente come uno scherzo.

«È stata discriminante» - «Una classe ha rappresentato gli arabi musulmani che sparavano un missile a Trump. Mio figlio si sente molto dispiaciuto, e personalmente trovo la cosa discriminante verso i musulmani», racconta la mamma di un ragazzino musulmano che frequenta quell'istituto.

«Spirito tutt'altro che offensivo» - Una reazione, questa, che ha lasciato interdetta la responsabile della Sezione dell'insegnamento medio, Tiziana Zaninelli: «Personalmente mi scuso, mi dispiace molto che la rappresentazione scolastica sia stata percepita in questo modo. Sono anche convinta, conoscendo la sede e il suo direttore, che lo spirito era tutt'altro che offensivo. Le medie di Riva San Vitale, semmai, sono note per essere

estremamente accoglienti. Stanno accompagnando allievi molto difficili e lo stanno facendo con successo», sottolinea.

«Un messaggio di pace» - Ancor più colpito sembra essere lo stesso direttore dell'istituto, Federico Rossi: «Non era nostro intento offendere nessuno. Si è trattato di una sfilata. Ogni classe, in accordo con i rispettivi docenti, si è preparata nell'ultimo mese per rappresentare dei temi d'attualità. Tra questi ve n'era uno, "tensioni politiche internazionali", che trattava i problemi politici che stanno affrontando le potenze internazionali quali Stati Uniti, Russia, Corea del Sud... Il messaggio era delicato, ben fatto, di pace».

Rossi infine aggiunge: «Sono stati trattati anche altri temi, ed è stato fatto in modo tutt'altro che banale - conclude -. Penso alla "rinascita di madre natura", al tema degli "influencer". Una classe si è anche vestita da "app". Lo spettacolo ha fatto divertire e riflettere».