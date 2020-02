Tre tappe ticinesi per il Circo Knie

RAPPERSWIL - Il Circo Knie ha presentato oggi il programma del tour 2020, che fra l'altro vede il ritorno in pista dopo 18 anni dei clown Ursus e Nadeschkin. La prima delle 36 tappe sarà dal 18 al 22 marzo a Rapperswil (SG). Le ultime della stagione saranno in Ticino da metà novembre: a Bellinzona il 14 e 15, a Locarno il 17 e 18 e a Lugano il 19 e 20.

Alla tournée di quest'anno partecipano anche gli artisti del circo tedesco Flic Flac, in particolare con uno spettacolo di salti in moto «ad alto potenziale adrenalinico per il pubblico», dice il Circo Nazionale Svizzero in un comunicato stampa.

Ma pure quello che il gruppo di funamboli The Gerlings mostra su un cavo d'acciaio di cinque millimetri di diametro a undici metri da terra «può mettere il cuore in gola».

Noti e apprezzati da anni come poliedrici saltimbanchi, saranno presenti i fratelli Maycol, Guido e Wioris Errani. Come quarto elemento del gruppo si aggiunge Ivan Frédéric Knie, «che non ha nulla da invidiare ai suoi maestri di acrobazie», aggiunge la nota odierna.