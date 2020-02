Svincolo di Bellinzona Sud: parte la costruzione delle nuove rotonde

BELLINZONA - A partire da lunedì 24 febbraio, prenderanno avvio i lavori allo svincolo di Bellinzona Sud per la realizzazione di due nuove rotonde che regoleranno e miglioreranno la fluidità del traffico in uscita dall’autostrada e in transito sulla strada cantonale Bellinzona – Locarno. Seguirà lo smantellamento dell’impianto semaforico attualmente in funzione.

Come spiega oggi l'Ustra, alla luce dell’impatto positivo sulla fluidità del traffico avuto dalla rotonda provvisoria di Alptransit presente allo svincolo di Bellinzona Sud, è stato deciso di gestire integralmente lo svincolo mediante delle rotonde.

Le due rotatorie - In particolare è prevista la realizzazione di una nuova rotonda al nodo est (lato Bellinzona) in sostituzione dell’attuale incrocio con impianto semaforico. In analogia, presso il nodo ovest (lato Locarno) verrà realizzata una nuova rotonda al posto di quella già presente.

Contemporaneamente alla realizzazione delle rotatorie verranno ammodernate le pavimentazioni delle bretelle di raccordo, le barriere di sicurezza, la segnaletica verticale e orizzontale e l’illuminazione dello svincolo.

Le carreggiate delle due rotatorie avranno un diametro esterno di 42m che permetterà la realizzazione di due corsie. I lavori sono pianificati da fine febbraio fino ad inizio novembre 2020.

Limitazioni al traffico - Durante la realizzazione delle opere, il traffico verrà deviato su corsie provvisorie all’esterno delle aree di lavoro in modo da poter sempre garantire la viabilità senza la necessità di dover operare con degli impianti semaforici ed eventuali chiusure di corsie.

USTRA cercherà di limitare al massimo i disagi al traffico. In prossimità del cantiere la velocità di percorrenza lungo la strada cantonale sarà limitata a 60km/h. Il costo complessivo per la realizzazione dell’opera ammonta a circa 6,5 milioni di franchi.

Ustra