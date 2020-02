Modifiche PVP, la Città attende il rapporto scritto

LUGANO - Il Municipio di Lugano ha preso visione oggi - durante la propria seduta - dei risultati emersi dal monitoraggio effettuato negli ultimi tre mesi dello scorso anno nell'ambito della fase di prova delle due modifiche al Piano della viabilità del Polo luganese (PVP) in centro città.

Due modifiche - entrate in vigore lo scorso 29 settembre - che prevedevano, in particolare, due nuove possibilità di svolta (entrambe a sinistra) all'incrocio di Palazzo dei Congressi: quella provenendo dal lungolago verso Corso Pestalozzi e quella per chi viene da Viale Cattaneo in direzione del lungolago. «Questo nuovo regime - precisa la Città in una nota - con i suoi percorsi e le nuove fasi semaforiche sono state oggetto di un monitoraggio sull'arco dell'intero periodo di prova» - da ottobre a dicembre - «sia per quanto riguarda la viabilità privata sia per il flusso del trasporto pubblico».

Un rapporto scritto sui volumi del traffico, sui tempi di percorrenza delle auto e del trasporto pubblico è atteso nelle prossime settimane.