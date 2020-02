Lugano a tutta... bici

LUGANO - Lugano è sempre più pedalabile. Lugano punta sempre di più sulle bici. La Città estenderà infatti la sua rete di bike sharing con (altre) quattro nuove stazioni distribuite sul territorio comunale. «Si tratta - precisa il Municipio in una nota - di un ulteriore passo nella direzione di un ampliamento delle infrastrutture per la mobilità lenta».

Come indicato nelle Linee di sviluppo 2018-2028, la sostenibilità anche nelle scelte di mobilità è una priorità per lo sviluppo cittadino. Le nuove postazioni saranno introdotte entro la prossima estate e posizionate a Pregassona (via Loco), Castagnola-Cassarate (via delle Scuole), Molino Nuovo (via Trevano) e Lugano Centro (via Lucchini). «In totale saranno messe a disposizione 24 bici supplementari, di cui la metà elettriche».