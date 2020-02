I semafori in via Comacini sotto la lente

CHIASSO - I semafori della discordia in via Maestri Comacini sono da tenere sotto osservazione. Il Municipio di Chiasso si è chinato sulla questione, dopo che un articolo di tio.ch/20minuti aveva fatto scattare un'interpellanza di Stefano Tonini (Lega).

Ora, rispondendo alle sollecitazioni del consigliere comunale, l'esecutivo ha reso noti i risultati di un sopralluogo effettuato sugli apparecchi (vedi allegato). In effetti, qualcosa non funziona come dovrebbe. «Sono state rilevate due disfunzioni puntuali nei sistemi di annuncio e disannuncio dei bus in arrivo dalla dogana» e anche «nella termocamera di rilevamento dei veicoli in uscita dai distributori di benzina».

Problemi tecnici risolvibili. Del resto «esulano dal meccanismo dei semafori, che funzionano correttamente». Più difficile cambiare - come chiedevano alcuni esercenti - l'intera viabilità della zona. «Non si rileva alcuna necessità di procedere ad adeguamenti della segnaletica» taglia corto il Municipio.

Il rapporto indica delle possibili modifiche viarie «ma non sono esenti da controindicazioni». Se si dovesse privilegiare il traffico su una delle direttrici «le altre ne risentirebbero». Insomma la coperta è corta. E il Comune prende tempo per pensarci su. «Siamo orientati a monitorare ulteriormente il funzionamento dei semafori» almeno fino alla chiusura di via Motta: nel cantiere davanti alla stazione FFS i lavori, iniziati ad agosto, continueranno fino al 2022 e prevedono uno stop completo del traffico. «Prima di ipotizzare cambiamenti del piano del traffico - scrive il Municipio - aspettiamo che questo sia attuato del tutto».