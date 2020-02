La fisica solare entra all'USI

LUGANO – Nel corso della sessione di ieri il Gran Consiglio ticinese ha approvato il messaggio concernente l’affiliazione dell’Istituto ricerche solari Locarno (IRSOL) alla Facoltà di scienze informatiche dell'Università della Svizzera italiana (USI). «L’affiliazione ci consentirà di sviluppare un filone di ricerca nella fisica solare e di rafforzare la nostra strategia di sviluppo di un polo di eccellenza nella scienza computazionale, che dal 2008 è presente all’USI con il suo Istituto di scienza computazionale (ICS) e i suoi molteplici gruppi di ricerca», afferma il Rettore dell’USI Boas Erez, che sottolinea anche di essere lieto di «rafforzare la presenza dell’USI nel Locarnese».

Tale affiliazione, d’altro canto, consentirà all’IRSOL di ottenere lo statuto universitario e di continuare così ad accedere ai sussidi federali previsti dalla Legge sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI).

L’affiliazione dell’IRSOL all’USI è l’ultima tappa, in ordine temporale, di un processo di avvicinamento che parte da lontano e che ha visto l’Istituto locarnese profilarsi sempre più a livello internazionale nell’affascinante campo della fisica solare, grazie anche alla sua capacità di collaborare in rete e di sviluppare competenze accademiche solide e riconosciute non solo nell’osservazione dei fenomeni solari, ma anche nella relativa analisi e modellizzazione di dati. Queste attività, in particolare, sono il frutto anche della collaborazione pluriennale con l’Istituto di scienza computazionale dell’USI (Facoltà di scienze informatiche) e con il Centro svizzero di calcolo scientifico (CSCS) dell’ETH Zürich, collaborazioni che hanno contribuito all’atto di associazione dell’IRSOL all’USI già a fine 2015.