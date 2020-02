Chiude la Intervalves, in 25 a casa

BIASCA - Un altro pezzo della zona industriale di Biasca chiude i battenti. La Intervalves Technologies Ag, azienda produttrice di valvole per motori, cesserà le attività la prossima estate, lasciando a casa tutti e 25 i dipendenti.

La notizia, anticipata da La Regione, è stata annunciata oggi pomeriggio ai dipendenti riuniti in assemblea, e ribadita dall'azienda in un comunicato. Dal cambio di proprietà nel 2013 la storica ditta - attiva dal 1987 - non è mai stata in positivo. «Le perdite superano i quattro milioni di franchi» spiegano il presidente Karl Heusi e il direttore Matteo Robitschek. «Non si vedono prospettive di ripresa per il futuro».

La maggior parte dei dipendenti sono residenti, ha precisato l'OCST al quotidiano bellinzonese, e la maggior parte risiedono nella regione. La procedura di consultazione è stata avviata oggi coinvolgendo il sindacato, in vista di un piano sociale. Il danno per il territorio è tuttavia inevitabile.