L'economia ticinese? «Bilancio positivo»

LUGANO - Bene il settore farmaceutico, benino quello dell'informazione e dell'informatica. Segno meno, invece, nel turismo e nel settore culturale. È un quadro in chiaroscuro quello dipinto dall'Osservatorio delle dinamiche economiche (O-De) dell'Usi, che come ogni anno fotografa l'andamento dell'economia in Ticino.

La Svizzera italiana, si legge nel rapporto annuale pubblicato oggi, non se la passa così male. Le esportazioni sono tornate a crescere nel 2018 - anno a cui fanno riferimento gli indicatori considerati nell'indagine - tornando ai livelli del 2011 per un valore totale di 7 miliardi. Sono aumentate del 14,1 per cento in un anno - quasi tre volte la media nazionale - dopo che nel 2017 avevano subito una lieve flessione (-3,3 per cento).

Le buone notizie non sono finite. Il Ticino - si legge - è il quarto cantone per la creazione di nuove imprese (7 per cento del totale) dopo Zurigo (18,9 per cento), Vaud (9,7 per cento) e Berna (9 per cento). Al netto dei fallimenti e delle chiusure, il saldo è positivo (più 2275 imprese in un anno) con un picco nel settore del commercio al dettaglio e all'ingrosso.

Tra i settori analizzati dagli esperti dell'Usi, quello farmaceutico registra la massima crescita: più 73 per cento dal 2008, con una media del più 5 per cento l'anno. Le note dolenti riguardano invece soprattutto il turismo, e i settori economici ad esso più legati, ossia la produzione alimentare e culturale, entrambe in contrazione. Attività «storicamente importanti» per il territorio ticinese ma che «negli ultimi anni stanno subendo una fase di rallentamento». Per cui il rapporto auspica delle «politiche di rilancio» dall'impatto positivo.

