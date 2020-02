Rabadan, tutto ciò che c'è da sapere su accessi e posteggi

BELLINZONA - La Polizia comunale di Bellinzona, confidando sulla collaborazione di tutti i partecipanti al carnevale Rabadan 2020, comunica le seguenti disposizioni generali:

1. ZONA PEDONALE

Durante il periodo di carnevale, la zona pedonale del Centro storico sarà ampliata sino all’intersezione viale Stazione/via Pellandini verso nord e sino piazza Indipendenza, via Dogana, piazza Governo verso sud.

2. SBARRAMENTI AL TRAFFICO CON POSSIBILI ECCEZIONI PER CONFINANTI

-Giovedì 20 febbraio 2020: dalle 18.30, quartiere San Giovanni, via B. Bertoni, via Ghiringhelli (dalla rotonda dell’incrocio con via Rodari), via Orico, via Lugano (dall’incrocio con viale Franscini verso il Centro), via Nizzola, quartiere UTC.

-Venerdì 21 febbraio 2020: dalle 13.00, viale Stazione, quartiere San Giovanni, via B. Bertoni, via Ghiringhelli (dalla rotonda dell’incrocio con via Rodari), via Orico, via Lugano (dall’incrocio con viale Franscini verso il Centro), via Nizzola, quartiere UTC, via Salvioni.

- Sabato 22 e domenica 23 febbraio 2020: dalle 13.30, viale Stazione, quartiere San Giovanni, via B. Bertoni, via Ghiringhelli (dalla rotonda dell’incrocio con via Rodari), via Orico, via Lugano (dall’incrocio con viale Franscini verso il Centro), via Nizzola, quartiere UTC, via L. il Moro, via C. Molo, via Visconti (fino a via A. Di Sacco) via S. Giovanni (fino a via A. di Sacco), via Ghiringhelli (dall’incrocio con viale Franscini verso il Centro), via Orico, viale Officina e vicolo S. Marta, via Lugano su viale Franscini. Viale Franscini accesso solo ad AutoPostale (per permettere l’uscita ai carri la domenica).

- Lunedì 24 febbraio 2020: dalle 19.00, quartiere San Giovanni, via B. Bertoni, via Ghiringhelli (dalla rotonda dell’incrocio con via Rodari), via Orico, via Lugano (dall’incrocio con viale Franscini verso il Centro), via Nizzola, quartiere UTC.

- Martedì 25 febbraio 2020: dalle 19.00, quartiere San Giovanni, via B. Bertoni, via Ghiringhelli (dalla rotonda dell’incrocio con via Rodari), via Orico, via Lugano (dall’incrocio con viale Franscini verso il Centro), via Nizzola, quartiere UTC.

Gli sbarramenti e le indicazioni d’accesso per i confinanti saranno debitamente segnalati. La Polizia comunale si riserva di procedere alla chiusura di ulteriori strade, qualora ne valutasse la necessità.

3. ACCESSO AUTOSILI

- Piazza del Sole: l’autosilo sarà accessibile come di consueto.

-“Park & Ride” Stazione FFS: l’accesso al posteggio non sarà possibile venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 febbraio 2020, dalle ore 11.00 ore 16.30.

- Cervia: l’accesso all’autosilo, nel periodo delle manifestazioni e soprattutto alla sera, sarà limitato attraverso via Caratti/via Ravecchia.

4. AUTOSERVIZI PUBBLICI

Le informazioni e le disposizioni relative ai trasporti pubblici saranno emanate da AutoPostale Ticino, con apposito comunicato stampa.

5. ACCESSO OSPEDALE S. GIOVANNI

L’Ospedale San Giovanni è raggiungibile in ogni tempo tramite le consuete vie d’accesso.

6. ACCESSO ALLA STAZIONE FFS

Venerdì 21 febbraio 2020, dalle ore 13.00 alle ore 16.00, e sabato 22 febbraio 2020, dalle ore 13.00 alle ore 18.00, la Stazione sarà raggiungibile tramite via L. il Moro. Domenica 23 febbraio 2020, tra le 11.30 e le 17.00, la Stazione è raggiungibile unicamente da nord mediante deviazione in via Pantera/via Pedemonte e da sud tramite via Ospedale, Artore e Daro, con possibilità di posteggio dietro la Stazione.

7. AREE TAXI EXTRA

Le aree TAXI extra - di notte (dalle ore 19.00) e durante i 3 cortei - verranno predisposte via Lugano, via Jauch, via H. Guisan e via Pellandini (altezza Bar della Posta).

8. POSSIBILITÀ DI POSTEGGIO

Tutte le zone di posteggio saranno debitamente indicate tramite apposita segnaletica e/o con la presenza di personale addetto. Saranno usufruibili i posteggi ufficiale e alcune aree appositamente approntate per l’occasione.

I posteggi per i torpedoni sono previsti in via F. Chiesa, accessibili direttamente da via Mirasole e in zona via Guisan.

Domenica 23 febbraio 2020 il prato di via F. Chiesa non deve essere accessibile come parcheggio auto per evitare ritardi e complicazioni durante lo smontaggio dei carri.

Per i disabili, si ricorda che sono disponibili i consueti posteggi in particolare, zona Albergo Unione/Banca dello Stato e presso l’autosilo di Piazza del Sole.S’invita ad usufruire delle zone destinate a parcheggio e ad evitare di bloccare strade e accessi pubblici/privati con posteggi abusivi; in caso contrario saranno elevate le conseguenti contravvenzioni. Il parcheggio torpedoni NON deve intralciare il montaggio e lo smontaggio dei carri.

9. SERVIZI IGIENICI

Pur consapevoli delle difficoltà date dalla forte presenza di persone, s’invita al rispetto della proprietà privata e pubblica e quindi a usufruire delle toilettes pubbliche, di quelle degli esercizi pubblici e di quelle appositamente allestite per l’occasione in vari punti della Città del carnevale.

10.DISPOSIZIONI PARTICOLARI

- Si richiamano le indicazioni sul divieto del commercio al dettaglio di pezzi pirotecnici da spettacolo, sancite dalla Legge di applicazione alla Legge federale 25 marzo 1977, sugli esplosivi, del 17 giugno 1981. Il mancato ossequio delle indicazioni di Legge, saranno immediatamente segnalate all’Autorità giudiziaria penale.

- Conformemente all’art. 11 della nuova Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti e inutili, del 1. luglio 2007, è vietata su tutto il territorio giurisdizionale l’accensione di fuochi d’artificio, lo sparo di mortaretti, bombette, castagnette, ecc..

- Gli abitanti, le ditte e i commerci direttamente interessati all’area della Città del carnevale saranno direttamente informati sulle modalità di gestione della zona del centro.

11. RACCOMANDAZIONI

- Si raccomanda di evitare qualsiasi atteggiamento o comportamento di violenza, di scarsa urbanità e d’intolleranza che spesso accompagnano manifestazioni festose con notevole affluenza di pubblico, dando prova di rispetto delle persone e delle cose private e pubbliche.

- La Polizia comunale invita la popolazione a segnalare tempestivamente eventuali atti di vandalismo.