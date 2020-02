Treni bloccati tra Lugano e Melide

LUGANO - È una mattina complicata per i passeggeri che devono compiere il viaggio tra Lugano e Mendrisio (e viceversa) in treno. Secondo quanto comunicato dalle FFS su Twitter, infatti, dalle 6.00 la tratta ferroviaria tra la Città sul Ceresio e Melide è interrotta. I motivi del disservizio non sono al momento noti.

Per la tratta tra Lugano e Melide sono stati predisposti dei bus navetta, mentre i collegamenti per e da Paradiso sono invece garantiti dagli autobus della linea 2 della TPL.

Il disservizio sulla tratta in questione provoca di riflesso ritardi e soppressioni a tutto il traffico ferroviario. Particolarmente difficoltosa la situazione alla stazione di Melide dove una moltitudine di gente, costretta a scendere dai treni provenienti da Mendrisio, attende i bus per poter raggiungere Lugano. La situazione è complicata anche per i viaggiatori che vogliono recarsi a Nord delle Alpi. Diversi treni diretti a Zurigo sono infatti stati soppressi.

La durata della perturbazione è al momento sconosciuta.

Restrizione traffico ferroviario: Lugano - Mendrisio https://t.co/YJyQ4uR7FQ — Railinfo FFS (@railinfo_ffs) February 17, 2020

Lettore Tio.ch / 20 minuti