Treni bloccati per più di due ore tra Lugano e Melide

LUGANO - È stata una mattinata complicata per i passeggeri che dovevano compiere il viaggio tra Lugano e Mendrisio (e viceversa) in treno. La tratta ferroviaria tra la Città sul Ceresio e Melide è infatti stata interrotta dalle 6.00 (e per più di due ore) a causa di un incidente che ha coinvolto una persona che - come precisato da Rescue Media - è finita sotto il treno. I treni sulla tratta tra Lugano e Melide sono poi tornati a circolare attorno alle 8.30.

Durante l'interruzione, per la tratta tra Lugano e Melide sono stati predisposti dei bus navetta, mentre i collegamenti per e da Paradiso sono invece stati garantiti dagli autobus della linea 2 della TPL.

Il disservizio sulla tratta in questione ha comunque provocato ritardi e soppressioni in tutto il traffico ferroviario. Particolarmente difficoltosa la situazione alla stazione di Melide dove una moltitudine di gente, costretta a scendere dai treni provenienti da Mendrisio, ha atteso i bus per poter raggiungere Lugano. La situazione si è rivelata complicata anche per i viaggiatori che volevano recarsi a Nord delle Alpi. Diversi treni diretti a Zurigo sono infatti stati soppressi.

Restrizione traffico ferroviario: Lugano - Mendrisio https://t.co/YJyQ4uR7FQ — Railinfo FFS (@railinfo_ffs) February 17, 2020

Lettore Tio.ch / 20 minuti