L'OSI incanta Colonia

BERNA - La sala della Kölner Philarmonie a Colonia è considerata, insieme alla Philarmonie di Berlino e alla Elbphilarmonie di Amburgo, una delle tre principali sale tedesche, dove si esibiscono le più importanti orchestre del mondo. «Essere invitati qui è un privilegio».

Un privilegio che è coinciso con il primo concerto della nuova tournée dell'Orchestra della Svizzera Italiana, che fino al 21 febbraio la porterà a esibirsi in sei grandi sale concertistiche in Germania e Svizzera romanda.

Per il brillante esordio di Colonia, l’OSI ha proposto un programma ispirato al Romanticismo con opere di Rossini, Liszt e Schubert. Sul podio il Direttore principale Markus Poschner, solista l’affascinante pianista georgiana naturalizzata francese Khatia Buniatishvili, nel Secondo concerto per pianoforte e orchestra di Liszt. Scroscianti gli applausi per tutte le esecuzioni in programma.

Dopo Colonia, l’OSI si esibirà a Regensburg (sabato 15 febbraio), Essen (domenica 16), Stoccarda (martedì 18), La Chaux-de-Fonds (mercoledì 19) e infine Ginevra (giovedì 20). L'OSI tornerà poi a casa, al LAC, dove concluderà la tournée domenica 23 febbraio alle 20.30.

OSI