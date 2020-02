Ospite da Daria Bignardi, Elly Schlein parla di Svizzera e fa coming out

LUGANO / ROMA - Già parlamentare europea appassionata, neo vicepresidente dell’Emilia-Romagna e fenomeno politico italiano del momento, Elly Schlein, nata e cresciuta in Ticino, non commenta spesso la politica svizzera e parla ancor meno della propria vita privata. Ospite da Daria Bignardi a L’Assedio sulla Nove, però, la 34enne luganese ha fatto una doppia «eccezione».

Quando la conduttrice italiana le ha chiesto come fosse crescere a Lugano e «come si fa a diventare di sinistra in Svizzera?», divertita, Schlein ha risposto che «si può» e ha ricordato la votazione contro l'omofobia del 9 febbraio scorso. «Due giorni fa, mentre in Italia abbiamo un dibattito su una legge contro l’omo-/bi-/transfobia bloccato da anni, in Svizzera la maggioranza della popolazione in un referendum ha votato per mantenere la legge approvata recentemente contro le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale», ha ricordato.

L’esponente di “Emilia-Romagna Coraggiosa” ha inoltre sottolineato come, crescendo nel nostro Paese, abbia «fatto i conti con un grande tema, che è quello dell’evasione ed elusione fiscale delle multinazionali».

Passando a temi più personali, Bignardi le ha quindi chiesto se fosse fidanzata. Dopo aver premesso di essere solitamente «molto riservata» sulla sua vita personale, Schlein ha dunque deciso di fare «un'eccezione» per la presentatrice: «Sì, sono fidanzata», ha risposto. E ha aggiunto: «Ho avuto diverse relazioni in passato. Ho amato molti uomini, ho amato molte donne. In questo momento sto con una ragazza e sono felice. Finché mi sopporta».

Un coming out senza particolari sorprese, questo, che - fatto dalla "Miss Preferenze" delle ultime regionali in Emilia-Romagna - sta tuttavia ottenendo una certa visibilità sulla stampa italiana.