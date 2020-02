Lugano blindata, domenica arriva l'YB

LUGANO - Domenica 16 febbraio alle 16.00 lo Young Boys è atteso allo stadio di Cornaredo per l'incontro di campionato contro il FC Lugano. Una sfida importante per i bianconeri reduci da un pessimo inizio di 2020. Nelle prime tre partite del girone di ritorno i pupilli di Maurizio Jacobacci sono infatti riusciti a incamerare solamente un punticino.Invertire la tendenza, domenica, non sarà però affatto facile visto che a Cornaredo scenderà l'attuale capolista (insieme al San Gallo) di Super League.

Corteo bernese - A Cornaredo scenderanno pure diversi tifosi bernesi e per permettere il loro corteo la Polizia della Città di Lugano ha disposto - come da consuetudine - una serie di blocchi e deviazioni del traffico.Tra le 14.15 circa e le 15.15, la tifoseria ospite si sposterà a piedi, formando un corteo che dalla Stazione li porterà allo Stadio Cornaredo. Il corteo attraverserà via S.Gottardo (nel tratto sud-nord dal tunnel di Besso fino a via Tesserete), via Torricelli e via Trevano.

Circolazione bloccata - Durante il corteo dei bernesi verrà attivato un blocco totale della circolazione stradale sulla tratta interessata. I tempi d'attesa potranno variare tra i 15 e i 30 minuti. Al termine della partita, verso le ore 17.45 il corteo ripercorrerà il medesimo tragitto (all'inverso) causando gli stessi blocchi alla circolazione e i medesimi tempi d'attesa.

Parcheggi - Per l'incontro di calcio sarà a disposizione il parcheggio sterrato della Gerra per le automobili dei tifosi bianconeri e per i bus, mentre per i fans ospiti saranno a disposizione i posteggi Stadio Sud, lato via Ciani. «Si invita l'utenza a fare uso esclusivamente di tali aree e a non abbandonare i veicoli in luoghi non idonei», ammonisce la Polizia di Lugano. « Veicoli parcheggiati in luoghi vietati o che saranno d'intralcio, saranno multati o rimossi tramite sollevatore». I tifosi sono altresì invitati a utilizzare i mezzi pubblici per raggiungere Cornaredo.