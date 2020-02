Addio all'osservatorio sul Monte Generoso

MENDRISIO - Dopo 24 anni sulla vetta del Monte Generoso, l'osservatorio trasloca. Questa, insomma, sarà la sua ultima stagione in Ticino. A comunicarlo è la Ferrovia Monte Generoso. La struttura che permette di osservare le stelle verrà trasferita sul Gurten, la montagna bernese.

«Purtroppo abbiamo constatato negli ultimi anni un costante calo di ingressi - ci spiega Lorenz Bruegger, Direttore della Ferrovia Monte Generoso SA -. Ci siamo anche consultati con i responsabili degli altri osservatori in Ticino per trovare una soluzione, ma ci è stato confermata questa tendenza».

Nemmeno alcune campagne di promozione hanno sortito l'effetto sperato: «Anche le scolaresche e gli esperti di astronomia sono sempre meno. Inoltre - aggiunge Bruegger - noi siamo una struttura turistica e negli ultimi anni molti dei nostri visitatori arrivano dall'estero. Questi non sono a conoscenza dell'osservatorio e non arrivano da noi per visitarlo». «Per questo abbiamo deciso di concentrarci sulla promozione della Vetta, del Fiore di Pietra, della ferrovia, del campeggio e della riapertura della Bellavista».

Per Bruegger, il trasferimento è la scelta migliore: «Qui resterebbe inutilizzato e poi da noi di osservatori ce ne sono altri. Sul Gurten, in uno spazio sempre sponsorizzato dal Percento Culturale Migros, troverà nuova vita. La sua storia continua, ma non in Ticino».

A seguito dei cambiamenti, a fine stagione ci sarà una riduzione dei posti di lavoro pari allo 0.2%, (ovvero, per rapporto, una persona al 20%), percentuale che veniva suddivisa su più persone.