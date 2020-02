Syndicom al Corriere: «Diversi errori e falsità sul licenziamento»

MUZZANO - Un video messaggio lungo poco più di due minuti per informare le redazioni del Corriere del Ticino che il licenziamento del responsabile di Extra «è nullo, perché dato in tempo inopportuno».

C'è posta per... - Ha scelto un canale inusuale il sindacato dei media e della comunicazione syndicom per dire la sua sul caso del giornalista allontanato per aver pubblicato, nell’inserto di cui era responsabile, una filastrocca mal digerita dalla direzione.

Il video - «Care colleghe, cari colleghi, la comunicazione interna e le informazioni che avete ricevuto - dice nel filmato il segretario regionale di syndicom Nicola Morellato - contengono diversi errori e falsità». In breve, il sindacato contesta innanzitutto che ci sia stato un danno d’immagine per il CdT: «Dopo una prima analisi giuridica possiamo senz’altro affermare che non ci siano i presupposti per parlare di danno d’immagine. La filastrocca è davanti agli occhi di tutti vi invitiamo a leggerla».

I punti contestati - Syndicom contesta l'arbitrarietà dell'atto: «Ricostruendo i fatti abbiamo dimostrato che non è stato fatto nulla di arbitrario, ma si è seguito l’iter procedurale interno». Infine il segretario di syndicom nega l’esistenza di precedenti richiami formali, «per lo meno negli ultimi dieci anni», nei confronti del giornalista 58enne licenziato e definisce «molto gravi le modalità con le quali il CdT ha agito e continua ad agire. Le riteniamo sbagliate e faremo tutto il possibile per tutelare la professionalità e la personalità del collaboratore. Intraprenderemo tutte le azioni necessarie per evitare che tutto ciò succeda di nuovo in futuro».