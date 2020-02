La sfida del Monte Brè sta per iniziare

LUGANO - Il prossimo 3 maggio 2020 Raiffeisen Walking Lugano riproporrà i tradizionali 6 percorsi. Le iscrizioni sono già aperte dal mese di gennaio ed è possibile annunciarsi tramite il sito www.walkinglugano.ch o tramite www.biglietteria.ch.

Sono proposti tracciati per ogni livello e gusto inclusa la per molti tradizionale sfida col Monte Brè: 18.7 km a passo di walking o nordic walking e, per i più allenati, anche di corsa.

Il trail cittadino del Ticino - Iscrivendosi al Brè City Trail sarà infatti possibile correre, e i migliori tre di ogni categoria saranno premiati. In passato nell’albo d’oro dei vincitori sono già stati inseriti nomi di prestigio del podismo cantonale e nazionale, quali Marco Gazzola e Roberto Delorenzi, che detiene al momento il record della tratta. Poco più di un’ora e 15 minuti dunque per 18.7 km con oltre 700 di dislivello. Ma per molti il tracciato del Monte Brè è unicamente una sfida personale che viene coronata con l’applauso che tutti ricevono all’arrivo in Piazza Riforma. L’importante è portare a termine l’impegnativo tracciato. Come detto, nella categoria City Trail è possibile correre; è però proposta anche la categoria non competitiva “Challenge” sulla medesima distanza da percorrere a passo di walking o nordic walking. Con più tranquillità e per godere lo splendido paesaggio sul lago di Lugano.

Ma pure percorsi per tutti: dai 3.1 a 18.7 km - Raiffeisen Walking Lugano è un evento sostenuto dalla Città di Lugano, dallo sponsor principale Raiffeisen, dallo sponsor Ail, dai co-sponsor Autors SA, Swica e Vaudoise Assicurazioni e dai partner media Rete Tre e Ticinonline e propone percorsi per tutti i livelli di allenamento e per ogni gusto. La scelta dei percorsi è vastissima. Oltre al già citato percorso di Brè sono proposti tracciati di 3.1 km (Special Olympic Walking), 6.8 km (Relax), 7.2 km (con partenza da Melide), 10.7 km (Panorama), 13.4 km (con partenza da Agno), senza dimenticare il percorso “turistico” Lake&Walking che abbina l’andata in battello fino a Melide ed il ritorno a piedi.