Tra i dieci migliori Bachelor ce n'è uno ticinese

MANNO / ZURIGO - La migliore tesi di Bachelor presentata nel 2019 nella formazione di ingegneria civile presso le scuole universitarie professionali svizzere è quella di Stefano Spinedi, neo diplomato della SUPSI.

La sesta edizione del "Best of Bachelor 2019" ha avuto luogo lo scorso 10 gennaio nella cornice del Museo Nazionale di Zurigo. Sono due i ticinesi nominati fra i circa 320 studenti che hanno concluso la formazione in ingegneria civile presso una delle dieci scuole svizzere nel 2019: Filippo Codiroli e Stefano Spinedi, giovani ingegneri del Dipartimento ambiente costruzioni e design (DACD) della SUPSI.

A Stefano Spinedi è andato il premio per la sua tesi di Bachelor intitolata “Passerella con struttura in legno sul fiume Birsa a Laufen – Ponte sorgente” (tema proposto e seguito dall’ingegner Dr. Andrea Bernasconi), mentre una menzione è stata assegnata a Filippo Codiroli per il suo progetto di tesi “Passerella pedonale di attraversamento alla stazione FFS di Lugano-Paradiso” (tema seguito dall’ingegner Stefano Bernasconi).

Così come, in campo discografico, si confezionano i cosiddetti “Best of” che propongono una selezione dei migliori brani musicali di un artista, la rivista Archi, insieme alle consorelle Tec21 e Tracés, ha presentato il catalogo "Best of Bachelor" in ingegneria civile, allestito grazie all'impulso delle Scuole universitarie professionali svizzere con un indirizzo di studio in ingegneria civile. La pubblicazione, sostenuta dalla Categoria professionale di ingegneria civile e edita da Espazium – Edizioni per la cultura della costruzione (espazium.ch), racchiude e illustra le migliori tesi di Bachelor del 2019 allestite da giovani diplomati in ingegneria civile.

SUPSI - Espazium.ch