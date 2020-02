Così gli impianti di Pesciüm hanno preso il volo

AIROLO - I numeri parlano da soli: un 65% di biglietti in più nel mese di gennaio (rispetto allo stesso periodo del 2018/2019), e addirittura un 600% in più di acquisti online, con oltre il doppio di visitatori dalla Svizzera tedesca. A regalare una stagione esplosiva agli impianti sciistici di Airolo-Pesciüm non sono stati solo il buon innevamento e il bel tempo, ma anche un’azzeccata campagna di comunicazione.

Non solo meteo - «Il merito principale, nell'andamento di una stazione sciistica va sempre al quantitativo di neve e alla meteo, ma oggi è difficile richiamare gente se non ti fai conoscere», ci spiega Andrea Rinaldi, responsabile marketing di Valbianca SA.

In questo caso la mossa rivelatasi vincente è stata puntare su social network e una piattaforma online facile e veloce: «Non ci si può più limitare a promozioni tradizionali quali cartelloni pubblicitari e volantini. Oggi la tempestività è fondamentale, soprattutto quando vi sono in gioco fattori imprevedibili come la meteo. I tempi, in questi casi, sono strettissimi. Se hai 30 centimetri di neve fresca, il volantino sarà inefficace per comunicarlo. Bisogna essere reattivi e saper proporre il miglior prodotto in quel momento».

L'importanza di essere social - In questo senso si sono rivelati efficaci i social network: «Qui l’informazione è veloce. Una sorta di push. Tramite instagram e Facebook possiamo comunicare, immediatamente, informazioni relative alla chiusura degli impianti, oppure all’arrivo di neve fresca, o ancora eventi e promozioni».

Insomma, l’immediatezza dell’online ha ripagato pienamente l’investimento: «Abbiamo preparato una serie di prodotti ad hoc. Come ad esempio il “free ride”, che viene attivato,appunto, quando c'è neve fresca: «Quel giorno non battiamo un determinato numero di piste e lo comunichiamo a chi ama quel modo di sciare, in libertà».

«Tutta la nostra informazione - conclude Rinaldi - passa dal sito internet, che è mobile compatibile, quindi facilmente consultabile dallo smartphone. Il biglietto oggi può essere acquistato online, senza passare dalla cassa, e caricato sull'abbonamento del treno o la Ski Card».

In quel di Airolo-Pesciüm, insomma, aleggiano ottimismo e propositività: «Siamo molto contenti della stagione e andiamo avanti fino al 13 di aprile, sperando di continuare all’insegna di questa tendenza».