Car sharing alla stazione di Tesserete

TESSERETE - Una nuova postazione di car sharing sbarca in Capriasca. Il servizio di condivisione dell'auto - proposto dal Comune in collaborazione con Mobility Ticino - è presente, per la precisione, alla stazione degli autobus di Tesserete. «La nuova postazione - precisa il Municipio in una nota - si trova a nel centro del paese, nelle immediate vicinanze del Palazzo Comunale, delle scuole e di altri servizi e negozi».

Obiettivo mobilità sostenibile - Il progetto rientra in quella categoria d'iniziative volte a migliorare la mobilità sostenibile in Capriasca su cui il Municipio sta puntando molto. «Il car sharing è un interessante complemento al trasporto pubblico». Ed è solo l'ultimo dei progetti "eco-friendly" realizzati dal Comune. «Ricordiamo la postazione di bike sharing, operativa ormai da molti anni, la nuova pista ciclo-pedonale tra Canobbio e Tesserete e il potenziamento del trasporto pubblico su gomma con la riqualifica del nodo intermodale del comparto della Stazione di Tesserete».

Un cantone che punta alla condivisione - Quello inaugurata a Tesserete è la ventesima postazione creata da Ticino Mobility. In totale sono 10 le località ticinesi che possono godere di questo servizio: Chiasso (stazione FFS), Balerna (Municipio), Mendrisio (stazione FFS), Mendrisio (Municipio), Stabio (stazione FFS), Lugano (stazione FFS), Lugano Centro, Lugano USI, Lugano-Viganello, Lamone–Cadempino (stazione FFS), Locarno (Morettina), Locarno (stazione FFS), Tenero (stazione FFS), Gordola (Al Motto), Cadenazzo (stazione FFS), Giubiasco (stazione FFS), Bellinzona (stazione FFS), Biasca (stazione FFS) e Airolo (Autosilo Motta).