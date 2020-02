Una donna sul cantiere: «Io, mai fuori luogo»

MENDRISIO - Fin da bambina Veronica Napolitano è sempre stata attratta dai cantieri. Al posto delle bambole giocava alle costruzioni: «Come si fa una casa? Posso farla anche io?» chiedeva ai genitori. Terminate le scuole superiori, non ha avuto molte esitazioni su cosa fare da grande.

«Impegno, costanza e concretezza» sono state le sue parole d'ordine durante gli studi in architettura alla Supsi. «Ho imparato a comprendere i bisogni delle persone, gli spazi loro necessari e come costruirli, attraverso progetti concreti, realizzati seguendo lo stesso iter che oggi utilizzo nel mio lavoro».

Oggi Veronica lavora presso uno studio di architettura a Mendrisio, dove si occupa sia della progettazione, sia della direzione dei lavori. «La cosa che più ho apprezzato approdando al mondo del lavoro è stata prendere coscienza del fatto che ero stata formata perfettamente per il ruolo che oggi ricopro. Non mi sono mai sentita fuori luogo, nemmeno nel mio primo giorno in cantiere. È stato come se il mio percorso universitario fosse già parte integrante della mia esperienza lavorativa».

La grande soddisfazione di Veronica oggi è veder crescere i progetti sui quali lavora. Un’idea, uno schizzo, un dettaglio, fino all’opera finita. In soli due anni e mezzo di esperienza Veronica si è occupata di market, abitazioni, palazzine, scuole. «Non vedo l’ora di scoprire cosa mi riserverà il futuro», conclude.