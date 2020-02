Dopo la tempesta Petra arriva Sabine

BELLINZONA/BERNA - Non c’è pace per il nostro paese: dopo che negli scorsi giorni sulla Svizzera si è abbattuta la tempesta Petra (vedi articolo correlato), a partire da domani sera e fino a martedì soffieranno i venti di Sabine. A nord delle Alpi e nelle Alpi è infatti attesa una forte tempesta con raffiche di 100-140 chilometri orari in pianura e di 130-200 chilometri orari in montagna.

Lo fa sapere MeteoSvizzera che oggi ha quindi emesso un’allerta per forti venti di livello 4, il secondo più alto su una scala di 5. Si parla comunque anche dell’Alto Ticino, dove è invece in vigore un'allerta di grado 3, con venti che soffieranno fino a 90 chilometri orari in pianura e 160 sopra i duemila metri.

A nord delle Alpi la tempesta di vento sarà particolarmente intensa da lunedì mattina, con l’arrivo sulla Svizzera di un fronte freddo proveniente da ovest. «Nelle zone più esposte le raffiche cicloniche potranno raggiungere i 100-140 chilometri orari, soprattutto al di sopra dei cinquecento metri di quota».

I venti perderanno poi lievemente d’intensità, per poi rafforzarsi nella giornata di martedì, quando è previsto l’arrivo di un secondo fronte freddo.

Come comportarsi? MeteoSvizzera sottolinea che le tempeste invernali possono spostare oggetti di grandi dimensioni, tegole dai tetti, far cadere gli alberi e causare onde alte sui laghi. Si raccomanda quindi di evitare - se possibile - di rimanere all’aperto. E la popolazione è chiamata a seguire le indicazioni delle autorità locali.

Voli annullati nel Nord Europa - A causa dell'arrivo della tempesta, che attualmente sta attraversando l'Irlanda e il Regno Unito, la compagnia aerea KLM ha annullato quaranta voli europei previsti per domenica da e per l'aeroporto di Amsterdan-Schiphol. Ne danno notizia i media locali. Anche Swiss, come si evince dal sito della compagnia, prevede l'annullamento di voli.