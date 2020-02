Un mega-impianto fotovoltaico darà un tetto alle AIM

MENDRISIO - Sorgerà in via Laveggio a Mendrisio, non distante dall'autostrada e dal poligono di tiro. Ma ci vogliono 13,9 milioni di franchi. Si tratta della nuova sede delle Aziende industriali di Mendrisio e di spazi deposito per altri servizi comunali. Il messaggio per la richiesta del credito in questione è stato licenziato negli scorsi giorni dall'Esecutivo comunale di Mendrisio.

Il nuovo edificio ospiterà gli uffici amministrativi, della direzione, del settore tecnico, dei capimontatore e gli spazi logistici per le squadre di idraulici ed elettricisti. Sono poi previsti anche un magazzino AIM e uno spazio deposito per altri servizi comunali.

La struttura disporrà inoltre di un imponente tetto (si parla di circa 3'000 metri quadri) composto da pannelli fotovoltaici. Si tratta di un impianto integrato (che farà quindi anche da tetto) costituito da tegole fotovoltaiche di grande formato «e sarà uno dei più grandi impianti integrati esistenti in Svizzera».