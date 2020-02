Dal Ticino in Europa per la chirurgia pediatrica endoscopica

BELLINZONA - È il dottor Mario Mendoza Sagaon, primario di chirurgia e ortopedia pediatrica dell’Ente Ospedaliero Cantonale, il presidente eletto della “European Society of Pediatric Endoscopic Surgeons” (ESPES).

Creata nel 2010, l’ESPES raggruppa diverse Società nazionali europee con oltre 500 chirurghi di tutta l’Europa e altri continenti con interesse in chirurgia pediatrica mini-invasiva e robotica. Si tratta di una delle due principali società internazionali presenti in questo settore della pediatria. L’ESPES è dedita allo sviluppo di nuove tecnologie in chirurgia mini-invasiva, robotica o endoscopica nel feto, nel neonato, nei lattanti, nei bambini e negli adolescenti.

Il dottor Mendoza Sagaon, attivo presso l’Istituto pediatrico della Svizzera italiana, assumerà la funzione di presidente in giugno e resterà in carica per due anni.