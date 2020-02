La Vallemaggia si libera dalla plastica usa e getta

CEVIO - È guerra alla plastica usa e getta. In prima linea ci sono i principali carnevali della regione, che per la causa ambientale propongono esclusivamente bicchieri riutilizzabili. Ma la Vallemaggia fa un passo in più: dal 1. gennaio 2021 i comuni del distretto mettono al bando la plastica monouso per qualsiasi evento. E non si parla soltanto delle stoviglie, ma anche di cannucce, mescolatori per bevande, aste per palloncini e altri oggetti.

«La crescente sensibilità della popolazione locale e le ripetute segnalazioni giunte anche da parte dei turisti che frequentano la valle hanno spinto i comuni a dare un segnale forte e concreto» si legge in un’odierna nota dell’Associazione comuni della Vallemaggia.

In Ticino la rinuncia alla plastica usa e getta è cominciata già lo scorso anno con un’iniziativa del Carnevale Nebiopoli di Chiasso. Una rinuncia con cui la manifestazione è riuscita «a diminuire di circa quattro quinti la produzione di rifiuti». In Vallemaggia si pensa sì alla diminuzione dei rifiuti, ma anche e soprattutto alla sensibilizzazione di tutti gli abitanti della regione «circa la necessità di agire consapevolmente e diminuire la propria impronta ecologica».