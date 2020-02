BELLINZONA - «Al Rabadan con i mezzi pubblici». Anche quest’anno Arcobaleno e le aziende di trasporto pubblico sono pronti per l’importante appuntamento con il carnevale di Bellinzona. I pass di accesso alle singole serate e i braccialetti saranno validi quali titolo di trasporto da giovedì 20 a martedì 25 febbraio.

Treni speciali - La collaudata collaborazione tra TILO, le FFS e il Comitato d’organizzazione del Rabadan garantirà anche per questa edizione un’offerta di convogli speciali notturni (domenica esclusa) che uniranno la Città del carnevale con il resto del Ticino. «I treni TILO - precisano le FFS in una nota - assicureranno l’afflusso e il deflusso dei viaggiatori dalla Stazione di Bellinzona verso Lugano-Chiasso, Locarno e Biasca–Airolo». Nello specifico sulla linea che collega Bellinzona a Chiasso (S10), la clientela avrà a disposizione un treno ogni trenta minuti. In direzione della capitale è inoltre previsto un treno speciale ogni sera, mentre sabato saranno addirittura due. Sulla tratta tra Bellinzona e Locarno (S20) vi saranno treni diretti verso la capitale ogni mezz'ora, mentre quelli che viaggiano in direzione della città sul Verbano saranno disponibili ogni ora circa. «Complessivamente - sottolinea l'ex Regia federale - saranno 70 i treni speciali programmati».

AutoPostale - Dopo il viaggio su rotaia, ecco quello su strada. AutoPostale garantirà infatti collegamenti supplementari per parecchie tratte nel Bellinzonese: «Dalla 01.00 alle 05.00, ogni ora, verrà offerto il servizio di rientro con punto di partenza presso la Coop in centro città». I bus partiranno sia verso Sud (Giubiasco, Camorino, Monte Carasso, Sementina, Gudo, Cugnasco), che verso Nord (Arbedo, Castione, Claro, Osogna, Biasca, Lumino, Carasso, Gorduno, Preonzo, Lodrino, Iragna). Senza dimenticare quelli diretti in Mesolcina (alle 3.00 e alle 5.00) e quelli che andranno nel Gambarogno (alle 3.00). Il sabato sarà pure presente il Capriasca e Collina d’Oro Night Express (in partenza dalla stazione di Lugano alle 02.30).

Nez Rouge - Nelle quattro serate più lunghe, ovvero quelle di giovedì, venerdì, sabato e martedì, dalla 1.00 alle 6.00 saranno a disposizione anche i volontari di Nez Rouge. «Coloro che non se la sentono di utilizzare l’auto al ritorno potranno contattare telefonicamente il servizio oppure recarsi presso le postazioni di Bellinzona e Lugano (stazione FFS).