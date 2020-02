Tutto ciò che c’è da sapere sulle Processioni di Mendrisio

MENDRISIO - Si avvicina la prima edizione delle Processioni della Settimana Santa di Mendrisio in seguito all’ottenimento del riconoscimento quale patrimonio dell’UNESCO.

In vista dei preparativi per quest’importante ricorrenza, la Fondazione Processioni storiche di Mendrisio invita tutti gli abitanti di Mendrisio e della regione ad una serata informativa, mercoledì 12 febbraio alle 20.00 presso l’Aula Magna delle scuole di Canavee, per riferire della storia delle Processioni e per chiarire tutte le questioni legate a questa tradizione vivente tramandata da molto tempo.

La fondazione, in collaborazione con Mendrisiotto Turismo, rileva che quest’edizione potrebbe attirare ancora più persone rispetto al solito, e sottolinea l’importanza degli abitanti di Mendrisio, che entrando in contatto con presenti e curiosi potrebbero dover raccontare qualcosa in merito a questa tradizionale commemorazione, diventando così veri e propri ambasciatori dell’evento.

A moderare la serata saranno la storica dell'arte Anastasia Gilardi e il restauratore Jacopo Gilardi, che introdurranno i presenti sul tema e risponderanno ad eventuali domande del pubblico.

La serata sarà anche l'occasione per avvicinarsi alla questione del contributo che ognuno può dare, ora o in futuro, per far sì che quest’unica tradizione vivente non venga persa nel tempo.