Un incarico di prestigio per la professoressa Valente

MANNO - Incarico di prestigio per la professoressa della SUPSI Anna Valente. La Responsabile del Laboratorio Automazione, Robotica e Macchine (ARM) è infatti stata nominata membro del Consiglio svizzero della scienza. A darne notizia è il Dipartimento tecnologie innovative della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana che in una nota si complimenta con la professoressa per la nuova nomina e le formula «i migliori auguri per un incarico ricco di soddisfazioni e risultati».

Due precedenti - La professoressa è stata designata tra i nuovi membri delle commissioni extraparlamentari, per il periodo 2020-2023, lo scorso mese di dicembre dal Consiglio federale. Un onore, quello di far parte del Consiglio svizzero della scienza, già toccato in passato ad altri due professori della SUPSI: Giambattista Ravano (2012-2015) e Wilma Minoggio (2016-2019).

Il suo curriculum vitae - Anna Valente ricopre il ruolo di Responsabile del Laboratorio Automazione, Robotica e Macchine (ARM) presso l’Istituto sistemi e tecnologie per la produzione sostenibile dal 2017. La professoressa ha conseguito un Dottorato di ricerca presso il Politecnico di Milano in tecnologie e sistemi di produzione, ha in seguito sviluppato importanti progetti nel suo ambito di ricerca, coordinando progetti finanziati dal programma Horizon 2020, da Innosuisse, dal Fondo Nazionale Svizzero e direttamente da aziende manifatturiere. Oggi conduce un team composto da 19 persone tra ricercatori e assistenti, ed è attiva nella formazione Bachelor e Master sempre alla SUPSI.