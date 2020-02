Un appello a sostegno del Nebiopoli

CHIASSO - «Siamo e resteremo una delle manifestazioni più importanti del cantone». Da oggi a Chiasso si insedia la Libera Repubblica di Nebiopoli, dove fino a domenica 9 febbraio sono di casa i bagordi del carnevale. E l'evento è pronto al rilancio, con una proposta completamente rinnovata... e un appello video sui social.

Insomma, il Nebiopoli cambia: è all'insegna di questo slogan che politici, commercianti ed esercenti, e organizzatori di altre manifestazioni invitano tutto il cantone a partecipare alla manifestazione chiassese. «Perché Nebiopoli non ha confini, non ha bandiere, non ha limiti» si legge nel video.

Per fare fronte alla concorrenza del Carnevale Rabadan di Bellinzona, quest'anno il Nebiopoli parte con due settimane d'anticipo. E la manifestazione, come è stato annunciato negli scorsi mesi, si presenta con un programma «nuovo, innovativo e ricco». A partire da un grande show d'apertura previsto per stasera, dalle 21.

Tra gli altri appuntamenti principali, si contano il primo corteo notturno delle guggen (venerdì 7 febbraio alle 20.30), il sessantesimo corteo mascherato (sabato 8 febbraio alle 14) e lo spettacolo delle guggen (sabato 8 febbraio alle 16.30).