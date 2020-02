Prova delle sirene superata, ma l'app ha subito ritardi

LUGANO - Oggi si è svolta in tutta la Svizzera la prova annuale delle sirene e il 98 percento di quelle testate ha funzionato in modo ineccepibile.

I cantoni e i comuni sono ora tenuti a riparare o a sostituire immediatamente le sirene difettose. L’immediata eliminazione dei difetti riscontrati durante la prova annuale permette di garantire un’elevata affidabilità.

Allarme tramite Alertswiss - Oggi è stato testato per la seconda volta anche l’allarme tramite i canali digitali Alertswiss. Tutti i cantoni hanno diffuso con successo un comunicato d'allarme. A causa dell'invio contemporaneo dei comunicati da parte di tutti i cantoni, si sono tuttavia verificati dei ritardi nella trasmissione ai dispositivi iOS. L'azienda che ha sviluppato l'app è alla ricerca delle cause.

Grazie ai servizi Alertswiss la popolazione svizzera può prepararsi meglio a catastrofi e situazioni d'emergenza. Essi permettono inoltre alle autorità competenti di trasmettere le istruzioni sul comportamento da adottare in modo rapido e diretto alla popolazione interessata. L'app Alertswiss è disponibile gratuitamente per i sistemi Android e iOS e può essere scaricata dal Google Play Store dall'App Store di Apple.

In Svizzera ci sono circa 7’200 sirene per dare l’allarme generale alla popolazione in caso di pericolo, di cui circa 5’000 sirene fisse e circa 2’200 sirene mobili. Tutte le sirene fisse sono allacciate al sistema di telecomando Polyalert. Polyalert serve anche da sistema centrale per la diffusione di comunicati d’allarme e informazioni sull’evento tramite i nuovi canali Alertswiss (app Alertswiss e sito Alertswiss).