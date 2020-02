Stranociada: al bando i bicchieri usa e getta

LOCARNO - Anche la Stranociada mette al bando i bicchieri usa e getta. Il comitato Locarnaval ha infatti deciso che il banco di prova per il progetto sarà l'edizione 2020 della manifestazione, in programma il 21 e il 22 febbraio prossimi.

L'obiettivo è quindi l'eliminazione dei bicchieri di plastica monouso: una tendenza che si sta registrando anche altrove, a partire dal Nebiopoli di Chiasso che lo scorso anno ha fatto da apripista tra i grandi carnevali ticinesi.

«Abbiamo potuto calcolare - si legge in una nota del comitato Locarnaval - che negli anni scorsi ogni partecipante impiegava mediamente otto bicchieri per il consumo delle bevande da lui scelte, per un totale di circa cinquantamila bicchieri».

Da quest'anno ogni partecipante al carnevale utilizzerà un solo bicchiere per tutta la serata. E al termine dei bagordi potrà conservarlo oppure riconsegnarlo all'organizzazione, affinché possa essere riutilizzato in occasione di un altro evento.

Locarnaval ha deciso di scegliere un bicchiere la cui capienza al bordo è di 3,3 dl, con le indicazioni del contenuto a 1 dl, 1,5 dl, 2 dl, 2,5 dl, 3 dl e 4dl. «In questo modo si presta per il servizio di molteplici tipi di bevande, anche calde». Soltanto per il servizio di shot e caffè saranno mantenuti i bicchierini in plastica monouso, perlomeno per l'edizione 2020.

Ogni bicchiere sarà inoltre fornito insieme a un laccetto porta-bicchiere, che permetterà di portarlo al collo.