Il pronto soccorso riduce l'attesa con il “fast track”

LUGANO - Al pronto soccorso per una frattura alla caviglia? L’attesa, si sa, può essere lunga. In particolare se si tratta di un weekend o di un periodo di vacanza. Ma ora la situazione sta cambiando grazie al “fast track”, una sorta di corsia preferenziale in cui la presa in carico dei pazienti non critici avviene direttamente da parte del personale infermieristico. Con una conseguente riduzione dei tempi d’attesa.

Si tratta di un percorso agevolato introdotto la scorsa estate all’Ospedale Civico di Lugano (dapprima per una fase sperimentale di tre mesi, poi da ottobre in via definitiva) e che in effetti valorizza il ruolo dell’infermiere. «Il protocollo fornisce all’infermiere di triage uno strumento per una valutazione rapida e un’anticipazione della diagnostica in pazienti con trauma cervicale, alla caviglia/piede e al ginocchio» ci spiega la dottoressa Emanuela Zamprogno, responsabile del pronto soccorso dell’Ospedale regionale di Lugano.

In radiologia senza la visita - Ma come funziona? Nel momento in cui il paziente si presenta in pronto soccorso, viene già da tempo sottoposto al cosiddetto triage, un sistema che consente di effettuare una classificazione secondo il grado d’emergenza. Ed è qui che - se il caso - scatta il protocollo “fast track”: «L’infermiere può da subito e autonomamente valutare se il paziente necessita di un’indagine radiologia, il medico conferma la richiesta e il paziente viene subito inviato in radiologia per l’esecuzione dell’esame diagnostico». Tutto questo avviene senza che il paziente debba essere visitato dal medico.

Tra i primi in Svizzera - Al personale infermieristico vengono così attribuite talune competenze cliniche. «Sicuramente è una prima ticinese - ci dice ancora la dottoressa - e anche a livello nazionale, a nostra conoscenza, siamo tra i primi ad avere introdotto questo protocollo». Un protocollo nato da un progetto interdisciplinare elaborato da un team medico infermieristico.

I primi sessanta pazienti - Nei primi tre mesi definitivi, il “fast track” è stato adottato per una sessantina di pazienti. «Abbiamo potuto verificare una diminuzione dei tempi di permanenza nel box di visita e di permanenza totale in pronto soccorso, in particolare per i traumi al ginocchio e alla caviglia» osserva Zamprogno.

E gli altri ospedali? - E a seguito di questi risultati positivi, la struttura sta ora introducendo nuovi protocolli per altre patologie minori. Per ora sempre al Civico di Lugano. «È possibile l’introduzione di queste modalità di presa in carico anche negli altri ospedali, ma per il momento non abbiamo ancora definito le relative tempistiche» conclude.