Squilleranno le sirene, ma sarà una prova

BELLINZONA - Oggi pomeriggio verrà effettuata in tutta la Svizzera la prova annuale delle sirene. Dapprima verranno testate le sirene utilizzate per dare l'allarme generale, poi quelle per l'allarme acqua e, come già lo scorso anno, anche l'app Alertswiss.

L'allarme generale - un suono modulato e regolare della durata di un minuto - verrà dato alle 13.30. Se necessario, sarà possibile ripetere la prova entro le 14.00.

Successivamente, tra le 14.15 e le 15.00, nelle zone contigue a valle degli impianti d'accumulazione, verrà emesso l'allarme acqua: dodici suoni continui e gravi in sequenze di 20 secondi a intervalli di 10 secondi.

Se il segnale di allarme generale suona in un momento diverso da quello previsto per la prova delle sirene, significa che la popolazione potrebbe essere in pericolo, indica l'Ufficio federale della protezione popolazione (UFPP). In questo caso i cittadini devono ascoltare la radio, seguire le istruzioni diramate dalle autorità e informare i vicini.

L'App Alertswiss - scaricabile da Google Play Store e dall'App Store di Apple - completa l'attuale sistema di allarme. Le informazioni vengono diffuse sugli smartphone sotto forma di notifiche push.

Fonte ats