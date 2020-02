Ecco come ti costruisco la casa in quattro giorni

MENDRISIO - Una casa che non è come le altre ha fatto la sua comparsa in Villa Foresta a Mendrisio. Qui di betoniere e muratori non se ne sono visti, ma solo una gru e tre posatori specializzati. È in questo modo che ha visto la luce un’innovativa villa prefabbricata.

Manca ancora qualche finitura e qualche dettaglio ma l’abitazione di 210 m2 (più 35 m2 di garage) è da pochi giorni “a tetto”. Tempo di realizzazione: quattro giorni, al posto dei 6-7 mesi solitamente necessari per le case in muratura. «Abbiamo iniziato martedì alle 9.45 e abbiamo finito venerdì alle 17», conferma il responsabile dell'esecuzione del progetto Maurizio Milani. Giorni ai quali bisogna naturalmente aggiungere la fase di scavo, iniziata in dicembre e conclusa ad inizio gennaio con la riapertura dell’edilizia.

Si tratta di una delle prime case di questo genere costruite nel nostro Cantone. «In Ticino viene usata quasi sempre la tecnologia X-Lam, che implica diverse lavorazioni supplementari in cantiere», spiega il consulente energetico. «A noi invece la parete arriva già finita, e con il costo della manodopera svizzera questo aspetto permette un notevole risparmio». Le pareti sono infatti già predisposte per l’impianto elettrico e quello idraulico, i serramenti sono già montati e nella porta d’entrata ci sono persino le chiavi già infilate nel cilindro.

Gli elementi vengono prodotti in una fabbrica che lavora per conto terzi case in legno dal 1954, su un pacchetto di pareti studiato appositamente per il mercato svizzero. «Noi poi ci occupiamo del trasporto e del montaggio», continua Milani. I clienti hanno la possibilità di visitare la fabbrica nel giorno in cui gli elementi della loro casa vengono costruiti (o, se lo desiderano, alla firma del contratto).

Per quanto riguarda i costi, e di riflesso il prezzo finale, un paragone fra case tradizionali e in bioedilizia è azzardato, visto che in gioco entrano una miriade di fattori. Dalle fattezze della casa (se è un semplice cubo o se vi sono balconi e finiture particolari), alle sue dimensioni (più è grande e più il costo al m2 diminuisce, vista la ripartizione dei costi fissi).

Ma il risparmio energetico e sulle tempistiche, quelli sono assicurati.

tio.ch/20minuti - D.Giordano