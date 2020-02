Dagli USA arriva il portiere influencer

BELLINZONA – Il suo nome è Michael Bolvin e viene dagli Stati Uniti. Ama il calcio, ma la sua carriera da portiere non è mai decollata veramente. A decollare è stato, invece, il business che ha creato. Perché la sua pagina Instagram, in cui si spettacolarizzano parate e interventi degli estremi difensori, ha circa 250.000 follower. «Bolvin vive di questo – sottolinea Ramon Consoli, allenatore dei portieri del Bellinzona calcio (ACB), colui che ha portato il “guru americano” in Ticino –. È il suo mestiere. E sono il primo a esserne sorpreso».

Perché ha deciso di contattare Bolvin e di portarlo in Ticino?

«Premetto che è stata una mia iniziativa personale e non del Bellinzona calcio. Lo seguivo da tempo. E ho visto che in questo periodo si trovava già in Svizzera. Era stato anche da Patrick Foletti, allenatore dei portieri della Nazionale. Mi sono detto: perché no?»

Ma cosa fa un portiere influencer?

«Bolvin gira il mondo per vedere metodi di allenamento. Cerca soprattutto lo show. Ha dichiarato, però, che da adesso in avanti si concentrerà anche sull’aspetto tecnico. Ogni suo post gli frutta parecchi soldi. Lui poi ha una sua linea di guanti. È un uomo d’affari vero e proprio».

Chi ha partecipato a questo incontro?

«Io e i tre portieri della prima squadra del Bellinzona: Pelloni, Prati e Vidovic. Ci siamo trovati su un campo della Capitale. Bolvin ha portato tanto entusiasmo. E si è reso conto, una volta di più, che anche noi in Svizzera abbiamo la cultura dei portieri».

Prossima tappa di Bolvin?

«Ci ha parlato dell’Inghilterra, dove resterà per circa un mese. È un ragazzo che ha sempre la valigia in mano e che sa davvero il fatto suo. È riuscito a fare della sua passione, un mestiere, sfruttando le nuove tecnologie. Non è da tutti».

tio/20minuti