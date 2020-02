In Ticino gli affitti sono stabili

BELLINZONA/BERNA - In gennaio i prezzi per le abitazioni offerte in locazione sono lievemente saliti in Svizzera. Ma non in Ticino, dove sono rimasti stabili. A livello nazionale, rispetto a dicembre risulta una progressione dello 0,6%, su base annua dello 0,1%. Lo indica lo Swiss Real Estate Offer Index calcolato dal portale ImmoScout24 e dalla società di consulenza IAZI.

L'evoluzione mensile è stata geograficamente eterogenea: un incremento sopra la media è stato registrato nella regione del Lemano (+1,6%); un rincaro vi è stato anche nella Svizzera orientale (+0,6%) e in quella nordoccidentale (+0,3%).

In Ticino i prezzi offerti hanno stagnato, mentre nella regione di Zurigo (-1,1%), nella Svizzera centrale (-0,4%) e nel Mittelland (-0,1%) sono diminuiti, indica un comunicato diramato oggi.

I prezzi proposti per gli appartamenti di proprietà sono calati dell'1,0% rispetto a dicembre, con una media di 7'158 franchi per metro quadrato. Rispetto a gennaio 2019 non risulta alcuna variazione. Per le case di proprietà vi è stata una contrazione dello 0,3% su base mensile e dello 0,2% su base annuale. Il prezzo medio si situava a 6'309 franchi per metro quadrato.

Da parte sua l'indice calcolato da homegate.ch in collaborazione con la Banca cantonale di Zurigo (ZKB), pure pubblicato oggi, indica una progressione media degli affitti proposti dello 0,18% rispetto al mese precedente e dello 0,70% rispetto a un anno prima.

Fonte ATS