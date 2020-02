Il “Vaticano” finisce all’asta, ma è una stamberga del ‘700

ARBEDO-CASTIONE - Il “Vaticano” è finito all’asta e il prossimo 5 maggio potrebbe avere un nuovo padrone. Ma all'origine del cambio di proprietà non c’è nessuna svolta pauperistica da parte della cattedra di San Pietro. L’oggetto della procedura esecutiva ha in effetti poco a che spartire con i fasti e gli sfarzi romani.

Si tratta infatti di una costruzione ubicata in zona Ganna ad Arbedo-Castione. Un edificio che l’Ufficio dei beni culturali fa risalire al 1787 e, francamente, dimostra i suoi anni. Non tanto la facciata, ma gli interni che si trovano in condizioni deplorevoli (vedi galleria fotografica). «Tutta la struttura - si legge nella perizia allegata - è in evidente stato di abbandono». Di più, chi intendesse fare un sopralluogo è invitato a indossare un caschetto: «Le solette in legno - avverte chi ha stilato la stima - sono fortemente danneggiate e pericolanti».

E allora? Allora resta il fascino di un oggetto che racconta, a saperle ascoltare, storie antiche. Ma soprattutto c’è la curiosità di quel nome: il “Vaticano”... «L’origine di tale denominazione - informa la perizia - molto probabilmente deriva dall’affresco presente sulla facciata principale, con tema religioso, sopra la porta d’entrata».

Il valore della stima, eseguita per l’occasione, è di 200mila franchi per il solo edificio di 111 metri quadrati, cui si aggiungono 19mila franchi per il terreno circostante. Inutile aggiungere che per riportare il Vaticano al primitivo splendore né occorreranno decisamente di più.

Foto Ufficio Esecuzioni