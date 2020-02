Carnevale, «le guggen raggiungono anche i 105 decibel»

BELLINZONA - Con l'arrivo del carnevale le strade e i locali tornano a riempirsi di gente festante. Suva mette in guardia «spesso ci si dimentica di un particolare importante: la musica alta non è innocua per il nostro udito».

Quando in particolare le guggen si esibiscono all'interno di un locale si possono raggiungere livelli di rumore molto alti, «addirittura fino a 105 decibel, un valore superiore al limite imposto alle discoteche. Con questi livelli sonori, a partire da un'esposizione di 30 minuti raccomandiamo l'uso dei protettori auricolari», afferma Helmut Karrasch, responsabile del Settore fisica della Suva.

Inoltre, da metà 2019 si applicano nuove disposizioni della Confederazione per quanto riguarda i valori soglia della musica non amplificata elettronicamente all'interno dei locali: «Se la musica supera i 93 decibel, cosa che avviene sempre nel caso delle guggen, gli organizzatori devono avvisare il pubblico circa l'esposizione al rumore con appositi manifesti e fornire gratuitamente a tutti i visitatori dei protettori auricolari».

«In ogni caso l'esposizione al rumore non è elevata soltanto durante le feste in maschera al chiuso - conclude Suva - Quando la festa si sposta all’aperto, il livello sonoro può sfiorare i 95 decibel. Anche in questo caso è meglio utilizzare i protettori auricolari, soprattutto per i bambini».

Ecco alcuni consigli utili a tutela dell'udito: