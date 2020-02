Vi siete ricordati la vignetta?

LUGANO - Quella dell'anno in corso è rossa. E se non l'avete ancora acquistata (e incollata) da oggi non potete transitare sulle strade nazionali svizzere.

Stiamo parlando ovviamente della vignetta autostradale. Il contrassegno è indispensabile sia per i veicoli che le moto, ma anche per i rimorchi (a meno che non siano soggetti alla tassa sul traffico pesante). Quello 2020 (come i precedenti) costa 40 franchi ed è valido dal 1° dicembre 2019 al 31 gennaio 2021.

Dal 1° gennaio, tra l'altro, alcune autostrade e semi-autostrade considerate finora cantonali sono passate alla Confederazione. Tra queste, la N13 tratta Aeroporto Locarno -Tunnel Mappo Morettina – Ascona svincolo San Materno e la N24 tratta Mendrisio N2 – Stabio Ovest.

Per i trasgressori le sanzioni sono di almeno 200 franchi. E i controlli sono già in corso. Insomma, prevenire è meglio che curare.