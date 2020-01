Artiglieria pesante al Palazzo dei Congressi

LUGANO – Ha destato particolare curiosità l'imponente dispiegamento di forze notato da molti nella mattinata di oggi, venerdì, nei pressi del Palazzo dei Congressi di Lugano. Cosa sta accadendo in riva al Ceresio? A chiarire il "mistero" è Roberto Badaracco, capo del Dicastero cultura, sport ed eventi. «È in corso il rapporto annuale della brigata meccanizzata 4. Questioni legate all'esercito dunque».

Badaracco lo dice con particolare orgoglio. «Ogni anno questa unità sceglie una località per fare il punto della situazione in merito all'artiglieria pesante dell'esercito svizzero. Per noi è un onore che abbiano scelto Lugano. Questa è un'operazione che ci porta una certa visibilità. È arrivata gente da ogni parte della Svizzera. Gente che magari non ha mai visto né Lugano, né il Ticino. Ottimo che accada in una giornata così soleggiata».