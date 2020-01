Cento pomeriggi di MiniMove Lugano

LUGANO - La scorsa domenica 26 gennaio il progetto per famiglie MiniMove Lugano ha festeggiato il suo centesimo pomeriggio e accolto una sessantina di partecipanti con nuove postazioni di gioco e movimento.

Il progetto trasforma settimanalmente la palestra in uno spazio sportivo-pedagogico dove le famiglie e i bambini possono muoversi liberamente, accompagnati e aiutati da giovani coach che parlano diverse lingue. I giochi, i percorsi e le numerose attività promuovono le competenze motorie dei bambini e ne sostengono lo sviluppo. Anche l’alimentazione equilibrata copre un ruolo di rilievo grazie alla merenda sana offerta a tutti i bambini. MiniMove Lugano offre inoltre ai genitori uno spazio dove giocare con i propri figli, incontrare altre famiglie e ricevere informazioni su enti dell’ambito famigliare.

Riscontro positivo al progetto - MiniMove Lugano nasce nel 2013 con l’obiettivo di offrire durante i mesi invernali attività libere, gratuite e al coperto alle famiglie con bambini piccoli residenti nella Città di Lugano. Fin dal suo esordio MiniMove Lugano propone ogni domenica pomeriggio un’offerta diversificata e divertente di giochi e attività atti a promuovere il movimento, l’alimentazione sana e l’incontro delle famiglie e dei loro bambini. Una formula vincente: in 100 pomeriggi il progetto ha registrato oltre 7'200 partecipazioni e accolto in palestra più di 2’900 adulti e bambini, diventando un importante punto di incontro non solamente per chi risiede nel quartiere di Pregassona ma anche per le famiglie dell'intero Luganese. Oltre 70 sono le nazioni rappresentate, con partecipanti provenienti da ogni angolo del mondo e un team multiculturale e attento alle necessità di adulti e bambini.

Ancora fino al 15 marzo - L’offerta gratuita di MiniMove Lugano si rivolge ai bambini tra i due e i cinque anni e ai loro genitori e si svolge ogni domenica dalle 14.30 alle 17.30 fino al 15 marzo 2020 presso la palestra della scuola elementare di Bozzoreda a Pregassona.

Il progetto è promosso dalla Divisione socialità della Città di Lugano, dalla Fondazione IdéeSport e dal “Programma alimentazione equilibrata e movimento” dell’Ufficio del medico cantonale, con il sostegno di Promozione Salute Svizzera.

Più info su https://www.ideesport.ch/it/projekt/minimove-lugano

