Palazzo Civico deve rifarsi il look

LUGANO - Il Municipio ha licenziato all’attenzione del Consiglio comunale la richiesta di un credito di 1,33 milioni di franchi per lavori di manutenzione a Palazzo Civico. L'obiettivo è garantire la sicurezza, rispondere alle nuove esigenze legate alla sostenibilità e alla digitalizzazione e conservare il valore storico dell’edificio.

L'edificio - Palazzo Civico - iscritto nell'elenco dei beni culturali cantonali - rappresenta il cuore della vita politica della Città di Lugano ed è l’edificio di rappresentanza dell’Amministrazione. Vi si svolgono le sedute del Municipio, del Consiglio comunale e delle sue Commissioni. È il luogo dove vengono ricevuti i rappresentanti politici nazionali e stranieri, le delegazioni, personalità del mondo della cultura e dello sport, dove si tengono eventi e manifestazioni aperti alla popolazione. Ospita la Cancelleria comunale, la Revisione interna, i servizi del Dicastero Istituzioni (Risorse umane, Comunicazione, Sviluppo economico), la sala per la celebrazione dei matrimoni più richiesta della città. È sede di Lugano Living Lab, il laboratorio innovativo della Città.

I lavori negli anni - Gli ultimi interventi importanti eseguiti a Palazzo Civico iniziarono alla fine degli anni ’60 del secolo scorso, con la sistemazione della sala del Consiglio comunale, l'installazione degli ascensori, il tinteggio del cortile, la sistemazione di alcuni uffici e il restauro del piano nobile, e terminarono all’inizio degli anni ‘80 con il restauro delle facciate. Nel 1996, con il trasferimento della polizia comunale in via Beltramina, fu necessaria una nuova riorganizzazione con interventi minori. Agli inizi degli anni 2000 il Consiglio comunale concesse un credito per altri interventi di risanamento e, con la recente riorganizzazione dell’Amministrazione e la suddivisione in 7 Dicasteri (Progetto Nuova Amministrazione - PNA) sono stati ristrutturati numerosi uffici. Una manutenzione continua di Palazzo Civico nel corso degli anni ne ha garantito la funzionalità, la sicurezza e una costante attenzione all’estetica.

Cosa si intende fare - Dopo la manutenzione straordinaria delle sale del Municipio e del Consiglio comunale, eseguite tra il 2017 e il 2020, è oggi necessario intervenire con una serie di lavori di maggiore entità, relativi in primo luogo all'aggiornamento dell’impianto elettrico e antincendio, al controllo degli accessi, a interventi per migliorare la sostenibilità energetica, al restauro del patrimonio statuario della facciata principale dell’edificio. Particolare attenzione sarà, infatti, riservata al valore storico della struttura. È dunque prevista la pulizia conservativa delle statue e del timpano della facciata su Piazza della Riforma. In particolare, saranno puliti il gruppo scultoreo in pietra di Saltrio collocato sopra il frontone (figure femminili allegoriche della Religione e della Libertà), le statue raffiguranti la Concordia e la Forza, lo stemma della città con i trofei di guerra, il fascio consolare e il cappello di Guglielmo Tell. L’intervento ha l’obiettivo di eliminare il degrado e conservare l’opera consentendo una migliore fruibilità estetica dell’intera facciata.

L'investimento complessivo per gli interventi indicati è di 1,33 milioni di franchi, compreso un contributo del Fondo cantonale per le energie rinnovabili (FER) di 210'000 franchi. Il messaggio è stato trasmesso all’attenzione del Consiglio comunale.